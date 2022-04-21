Задержанный в Греции нефтяной танкер Pegas освободят – СМИ

Нефтяной танкер Pegas, шедший под российским флагом и задержанный в районе острова Эвбея, будет освобожден в соответствии с новым распоряжением греческого управления по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщают СМИ.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта ускорилась до 7,4%.

ЦБ РФ в 2023 году начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.