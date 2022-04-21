Для Рашкина запросили 3,5 года условно по делу о незаконной охоте в Саратовской области

Прокурор запросил для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте в Саратовской области. Об этом сообщил его адвокат.

Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей за ролики на Youtube с призывами к терактам в России.