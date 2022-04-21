Мариуполь освобожден, остатки украинских формирований укрылись в "Азовстали" – Шойгу

Мариуполь освобожден, остатки украинских националистов укрылись в промзоне завода "Азовсталь". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали".

Артиллерия и ракетные войска Росси поразили за сутки 1 001 военный объект Украины, рассказали в МО РФ.