Шойгу сообщил Путину об освобождении Мариуполя

Владимир Путин встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Кремле. Министр доложил президенту о ситуации с освобождением Мариуполя.

По словам Шойгу, ВС России и народная милиция ДНР освободили город. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.