Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он доложил Путину об освобождении Мариуполя и о ситуации вокруг завода "Азовсталь".

Президент приказал отменить штурм завода и оказать всю помощь тем, кто захочет выйти с территории завода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.