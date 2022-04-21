В Эстонии запретили использовать символику РФ и СССР

Полиция Эстонии запретила использовать символику России и СССР с 26 апреля по 10 мая. Об этом сообщило эстонское телевидение. Запрет распространяется на флаги СССР и России, георгиевские ленточки и советскую военную форму.

В департаменте полиции заявили, что будут в эти дни работать в увеличенном составе, предупреждать и при необходимости задерживать нарушителей.

Пока запрет установлен в Таллине и в двух уездах. Но в полиции отметили, что могут распространить его и на всю Эстонию. И даже продлить запрет и после 10 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

