Военные РФ обнаружили в Херсонской области схрон оружия

Российские военные обнаружили в Херсонской области схрон. В одном из пустующих частных домов в селе Казачьи Лагеря найдены автоматы Калашникова, пулеметы, противотанковые гранатометы, другое стрелковое оружие и боеприпасы.

По словам военных, найденного арсенала хватило бы, чтобы вооружить взвод. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

