МО сообщило о попадании ракеты "Точка-У" по частной птицефабрике в Запорожской области

Минобороны России продемонстрировало кадры с последствиями ракетного удара. Как сообщается, это результат попадания "Точки-У" по частной птицефабрике в Запорожской области.

Строения, сложенные из бетонных блоков и плит, не выдержали. От сельхозтехники тоже мало что осталось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

