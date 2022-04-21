Володин пригрозил депутатам Госдумы штрафом за прогулы

Спикер российского парламента Вячеслав Володин жестко отчитал некоторых депутатов за прогулы. Володин потребовал от народных избранников соблюдения дисциплины и пригрозил штрафом.

По его мнению, те, кто ведет себя иначе, может оказаться прихожанином в этой ситуации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

