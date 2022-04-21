МО РФ показало кадры c залпами реактивных систем "Смерч"

Минобороны России опубликовало кадры c залпами реактивных систем "Смерч" и описание алгоритма действий расчетов. Они сначала получают боевую задачу, грузят ракеты и выдвигаются на огневую позицию. Затем наводят систему на цель и производят пуск. После этого установки должны покинуть укрытия, занять новую позицию и вновь ударить ракетами по целям.

Система предназначена для поражения целей на большом удалении – до 120 километров. На этот раз, как сообщается, были уничтожены склады с боеприпасами и техникой на замаскированном аэродроме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.