ЦИК утвердил официальные результаты президентских выборов в РФ

Официальные результаты президентских выборов утвердил ЦИК РФ. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства – он набрал 87,28% голосов.

Голоса за остальных кандидатов на пост президента РФ распределились следующим образом: Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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