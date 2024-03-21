Новости мира: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в 2024 году

Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визита в Киев. Туда она отправилась, чтобы обсудить новый пакет помощи. Министр сообщила, что Нидерланды готовы потратить 350 миллионов евро на закупку вооружения для F-16 и современных беспилотных самолетов-разведчиков.

Промышленный комплекс нефтяной компании Total Energies во французском По заблокирован фермерами уже восемь дней. Они перекрыли въезды, сбросив более трех тысяч тонн шин, навоза и сельскохозяйственных отходов.

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