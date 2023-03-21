Новости часа: НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Пентагон планирует начать поставки танков Abrams Украине этой осенью. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение о добровольном сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.