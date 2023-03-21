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Политика

Новости часа: НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая

Новости часа: НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая

Путин и Си Цзиньпин выступят с совместным заявлением после переговоров в Кремле

Москвичам рассказали об особенностях гостеприимства в Москве для Си Цзиньпина

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. НАТО ожидает, что Финляндия станет членом Альянса до 14 мая. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Пентагон планирует начать поставки танков Abrams Украине этой осенью. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение о добровольном сокращении добычи нефти Россией будет действовать до июня. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.

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