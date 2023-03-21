Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Политика

Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине

Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча лидеров России и Китая пройдет в Кремле 21 марта

Российские истребители сбили в небе над ДНР украинский самолет Су-25

Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин вновь встретился с Владимиром Путиным 21 марта. В ближайшее время они проведут переговоры в расширенном составе.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, насколько Россия может быть заинтересована в реализации китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Эксперт также объяснил, чем именно может помочь Китай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика