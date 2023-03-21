Эксперт рассказал, интересен ли РФ китайский план урегулирования конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин вновь встретился с Владимиром Путиным 21 марта. В ближайшее время они проведут переговоры в расширенном составе.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, насколько Россия может быть заинтересована в реализации китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Эксперт также объяснил, чем именно может помочь Китай.

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