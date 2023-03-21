В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

В Кремле началась официальная встреча Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она проходит в узком кругу.

Путин отметил, что уже успел обсудить с китайским лидером текущие вопросы международного характера и двусторонние отношения. Это уже вторая встреча президентов с начала этой недели. Накануне прошла неофициальная часть.

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