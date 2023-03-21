Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча лидеров РФ и КНР началась в Кремле. Представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер.

Ранее уже состоялась неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она длилась около четырех с половиной часов.

В рамках официального визита Си Цзиньпин уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустином в Доме Правительства. Премьер РФ заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

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