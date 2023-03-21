Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча лидеров России и Китая пройдет в Кремле 21 марта

Российские истребители сбили в небе над ДНР украинский самолет Су-25

Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Москвичи прислали кадры с кортежем Си Цзиньпина на проспекте Мира

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок – Мишустин

Официальная встреча лидеров РФ и КНР началась в Кремле. Представители обеих сторон дали понять, что переговоры будут носить всеобъемлющий характер.

Ранее уже состоялась неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она длилась около четырех с половиной часов.

В рамках официального визита Си Цзиньпин уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустином в Доме Правительства. Премьер РФ заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика