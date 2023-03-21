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Политика

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок – Мишустин

Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок – Мишустин

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Россия и Китай готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Об этом говорили на встрече Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 марта. Встреча политиков состоялась в Доме Правительства России в рамках официального визита китайского лидера в Москву.

Также они обсуждали укрепление партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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