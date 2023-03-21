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Новости часа: Си Цзиньпин рассказал, почему выбрал РФ первой страной для своего визита

Новости часа: Си Цзиньпин рассказал, почему выбрал РФ первой страной для своего визита

Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию первой страной визита по исторической логике. По его словам, обе страны – крупнейшие державы и стратегические партнеры.

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт с 14:00 до 19:00, в центре будет трудно проехать. Об этом сообщил Дептранс.

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего паводка. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.

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