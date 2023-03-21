Новости часа: Си Цзиньпин рассказал, почему выбрал РФ первой страной для своего визита

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию первой страной визита по исторической логике. По его словам, обе страны – крупнейшие державы и стратегические партнеры.

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт с 14:00 до 19:00, в центре будет трудно проехать. Об этом сообщил Дептранс.

В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего паводка. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков.