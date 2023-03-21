Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Китай

Стартовал основной день государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с лидером Китая, который находится с государственным визитом в Москве.

Председатель КНР приехал на встречу в Дом правительства и пригласил Михаила Мишустина посетить Китай для установления тесных связей с новым премьер-министром Ли Цяном. В своей речи он подчеркнул важность продолжения регулярных встреч глав правительств Китая и России.

После традиционного обмена рукопожатиями на фоне национальных флагов политики удалились для переговоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.