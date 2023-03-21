Президенты США и Украины хотят встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

В западной прессе появилась информация, что с китайским лидером хочет встретиться президент Украины Владимир Зеленский. The Wall Street Journal пишет, что мероприятие готовы провести в онлайн-формате.

Желание провести разговор с Си Цзиньпином выразил и президент США Джо Байден. Информацию подтвердили в Белом доме. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнил, что время встречи еще не назначено.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Неформальная встреча глав государств уже завершилась.

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