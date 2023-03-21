07:15Политика
Встреча премьер-министра РФ и лидера КНР состоится в Москве 21 марта
В Москве начался визит председателя КНР Си Цзиньпина. За перемещением его самолета через систему FlightRadar утром 20 марта наблюдали десятки тысяч человек.
21 марта запланирован основной этап переговоров, в которых примет участие и российский премьер-министр. Эта встреча начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.
Как встречали Си Цзиньпина? Где поселили? И что подарили китайские бизнесмены из России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.