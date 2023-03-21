Западные эксперты сделали прогноз развития событий в зоне проведения СВО

ВСУ в Авдеевке ждет сценарий Артемовска, пишет в своем докладе британская разведка Ми-6. Западные эксперты уверены, что взятие Авдеевки станет новой задачей российского командования.

Российские эксперты считают, что войска РФ пытаются окружить город, чтобы в будущем образовать новый "котел". Именно из Авдеевки ВСУ наносят большую часть ударов по Донецку. Взятие этого укрепрайона не только позволит обезопасить город, но и откроет путь на Славянск и Краматорск.

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