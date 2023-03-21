Российские военные подбили три танка на южнодонецком и запорожском направлениях. Известно, что за сутки уничтожены более 200 украинских военных, боевая машина РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б".

В Харьковской области истребительной авиацией ВСК России сбит украинский вертолет Ми-8, а на херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская установка Paladin производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.