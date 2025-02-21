Российские войска уничтожили пункты управления дронами ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы беспилотников группировки "Восток" ликвидировали около 20 пунктов управления дронами и 30 антенн ВСУ, сообщили в Минобороны. Это позволило российским войскам ослабить поддержку противника с воздуха и обеспечить продвижение штурмовых групп.

В Генштабе заявили, что российская армия контролирует три четверти территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В Луганской Народной Республике осталось освободить менее 1% территорий. Только за первые два месяца 2025 года под контроль взято более 600 квадратных километров, а за прошлый год – около 4,5 тысячи.

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