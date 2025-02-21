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21 февраля, 07:45

Политика

ВС РФ отразили контратаки ВСУ и продолжили наступление в Курской и Сумской областях

ВС РФ отразили контратаки ВСУ и продолжили наступление в Курской и Сумской областях

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Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. Украинская армия за последние сутки понесла потери в виде более 160 человек и двух танков.

Российская армия продолжает наступление в районе села Свердликово и уже вошла в соседнюю Лебедевку. В Курской области также было зафиксировано пересечение российскими войсками границы с Украиной, при этом были взяты под контроль опорные пункты ВСУ в Сумской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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