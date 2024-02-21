Новости мира: Фон дер Ляйен заявила, что будет вновь баллотироваться на пост главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержала Европейская народная партия. В случае переизбрания фон дер Ляйен хочет создать пост еврокомиссара по обороне.

Чешские фермеры присоединились к европейским протестам и вышли на улицы Праги. Они выступают против аграрной политики местных властей и Евросоюза. По официальным данным полиции, в столицу Чехии заехали около 500 единиц сельскохозяйственной техники, которая значительно затрудняет движение автотранспорта в центре города.

На Шри-Ланке нет случаев заражения российских туристов лихорадкой денге. Об этом заявило большинство российских туроператоров. Отдых проходит в обычном режиме.

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