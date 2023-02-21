Минобороны РФ сообщило о текущей обстановке около Артемовска в ДНР

Российская армия освободила село Парасковиевка возле Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Населенный пункт взяли под контроль добровольцы штурмовых отрядов вместе с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

Военные эксперты прокомментировали, что у российской армии есть шансы окружить Артемовск в течение двух недель. По их словам, освобождение Парасковиевки позволит перекрыть дорогу на Часов Яр, по которой идет снабжение ВСУ, а освобождение Артемовска откроет дороги на Славянск и Краматорск.

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