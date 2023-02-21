Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Политика

Гранатометчики РФ стали практиковать стрельбу по танкам на полигоне в зоне СВО

Гранатометчики РФ стали практиковать стрельбу по танкам на полигоне в зоне СВО

Кадыров планирует создать частную военную компанию после ухода с госслужбы

Минобороны РФ показало кадры боевой работы отечественных штурмовиков Су-25

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

В МИД России прокомментировали визит американского президента в Киев

США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах

Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Новости часа: восемь человек ранены после новых землетрясений в турецком Хатае

Новости часа: десятый пакет санкций ЕС против России вступит в силу к 24 февраля

Гранатометчики РФ тренируются стрелять по западным танкам на полигонах в зоне СВО. Там установили специальные мишени для бойцов Южного военного округа.

Военные стреляют по макетам, которые повторяют силуэт и габариты танков Abrams в двух проекциях – боковой и фронтальной. Мишени расположены на разных расстояниях, чтобы гранатомётчики умели поражать такие цели с любых сторон и с различных дистанций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика