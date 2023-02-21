Гранатометчики РФ стали практиковать стрельбу по танкам на полигоне в зоне СВО

Гранатометчики РФ тренируются стрелять по западным танкам на полигонах в зоне СВО. Там установили специальные мишени для бойцов Южного военного округа.

Военные стреляют по макетам, которые повторяют силуэт и габариты танков Abrams в двух проекциях – боковой и фронтальной. Мишени расположены на разных расстояниях, чтобы гранатомётчики умели поражать такие цели с любых сторон и с различных дистанций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.