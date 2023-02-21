Минобороны РФ показало кадры боевой работы отечественных штурмовиков Су-25

Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции украинской армии. Они ударили ракетами по военным объектам и бронетехнике с малых высот. Сообщается, что самолеты работали парами. После того, как ракеты пошли на цели, экипажи выпустили тепловые ловушки и развернулись к аэродрому базирования.

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников и перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Защиту от ударов с воздуха обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ". Как работают боевые расчеты Западного военного округа, показали в Минобороны РФ.

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