Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Политика

Минобороны РФ показало кадры боевой работы отечественных штурмовиков Су-25

Минобороны РФ показало кадры боевой работы отечественных штурмовиков Су-25

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

В МИД России прокомментировали визит американского президента в Киев

США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах

Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Новости часа: восемь человек ранены после новых землетрясений в турецком Хатае

Новости часа: десятый пакет санкций ЕС против России вступит в силу к 24 февраля

В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО

Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции украинской армии. Они ударили ракетами по военным объектам и бронетехнике с малых высот. Сообщается, что самолеты работали парами. После того, как ракеты пошли на цели, экипажи выпустили тепловые ловушки и развернулись к аэродрому базирования.

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских беспилотников и перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Защиту от ударов с воздуха обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ". Как работают боевые расчеты Западного военного округа, показали в Минобороны РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика