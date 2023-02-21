Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах. На этом участке работают морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Вместе с подразделениями добровольцев они продвигаются вглубь частного сектора. Есть информация, что противник закрепился в оставленных жителями домах, российским военным приходится брать с боем каждый дом. Штурмовиков поддерживают отечественные танки и бронетранспортеры.

Непростой остается обстановка и в Энергодаре, рядом с Запорожской АЭС. Как отмечают в российском спецназе, который держит оборону на этом участке, ситуация в городе и окрестностях остается стабильно напряженной. Противник постоянно пытается пробраться на левый берег Днепра, забрасывая диверсионно-разведывательные группы.

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