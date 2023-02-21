Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах

Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах

Новости часа: часть трассы из Антакьи в Искендерун разрушена после новых землетрясений

Новости часа: восемь человек ранены после новых землетрясений в турецком Хатае

Новости часа: десятый пакет санкций ЕС против России вступит в силу к 24 февраля

В Турции заявили, что готовы вести диалог с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство девушки в ТиНАО

Новости часа: США поставят Киеву снаряды к HIMARS и артиллерии

Российская разведка уничтожила диверсионную группу ВСУ в южном секторе зоны СВО

В новый пакет помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS и снаряды для артиллерии

Медведев прокомментировал визит Байдена на Украину

Штурмовые группы российской армии заняли новые кварталы в Угледаре и его пригородах. На этом участке работают морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота. Вместе с подразделениями добровольцев они продвигаются вглубь частного сектора. Есть информация, что противник закрепился в оставленных жителями домах, российским военным приходится брать с боем каждый дом. Штурмовиков поддерживают отечественные танки и бронетранспортеры.

Непростой остается обстановка и в Энергодаре, рядом с Запорожской АЭС. Как отмечают в российском спецназе, который держит оборону на этом участке, ситуация в городе и окрестностях остается стабильно напряженной. Противник постоянно пытается пробраться на левый берег Днепра, забрасывая диверсионно-разведывательные группы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика