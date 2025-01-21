Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

Военнослужащих инженерных войск группировки войск "Запад" наградили прямо на передовой за самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди отличившихся – командир отделения инженерной разведки с позывным "Фарт". Под огнем ВСУ военнослужащий в составе подразделения навел мостовую переправу и перебросил технику на другой берег.

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