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21 января, 11:30

Политика

Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

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Военнослужащих инженерных войск группировки войск "Запад" наградили прямо на передовой за самоотверженность, героизм и успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди отличившихся – командир отделения инженерной разведки с позывным "Фарт". Под огнем ВСУ военнослужащий в составе подразделения навел мостовую переправу и перебросил технику на другой берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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