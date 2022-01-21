Лавров и Блинкен начали встречу с дружеского рукопожатия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен начали двусторонние переговоры в Женеве с дружеского рукопожатия.

В начале встречи главы внешнеполитических ведомств зашли в зал, где их уже ждали российские и американские журналисты и направились к флагам своих стран.

Лавров, очевидно, планировал поздороваться с Блинкеном с помощью прикосновения локтями, что уже стало традиционным видом приветствия во время пандемии, однако его коллега протянул ему руку. В ответ российский министр улыбнулся и пожал своему визави руку.