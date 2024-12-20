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20 декабря, 16:30

Политика

Белый дом обвинил Трампа в возможной приостановке работы госучреждений США

Белый дом обвинил Трампа в возможной приостановке работы госучреждений США

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Белый дом обвиняет избранного президента США Дональда Трампа в том, что якобы из-за его решения может быть приостановлена работа правительства страны. Есть версия, что он оказывает давление на республиканцев в конгрессе.

Ранее палата представителей конгресса США не поддержала очередное продление временного финансирования американского правительства и увеличение потолка госдолга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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