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Политика

ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

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Российские войска наступают на донецком направлении и наносят удары по Вооруженным силам Украины на купянском и краснолиманском направлениях. На южнодонецком направлении за сутки поражены пункты временной дислокации подразделений двух механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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