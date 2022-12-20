ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска наступают на донецком направлении и наносят удары по Вооруженным силам Украины на купянском и краснолиманском направлениях. На южнодонецком направлении за сутки поражены пункты временной дислокации подразделений двух механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.