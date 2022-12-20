Власти ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ, откуда наносились удары по Донецку

Власти ДНР заявили, что часть огневых точек украинских войск, откуда в последние дни наносились удары по Донецку, уничтожены. Однако военные эксперты считают, что некоторые виды вооружений находятся глубоко в тылу противника и из-за своей дальнобойности еще могут доставать до городов Донбасса.

Как отметили военные эксперты, вооружение, способное наносить удары по ДНР, было поставлено из западных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.