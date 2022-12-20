Российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на донецком направлении

Российские войска, наступая на донецком направлении, заняли более выгодные рубежи. У села Никольское уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

Отмечается, что на купянском и краснолиманском направлениях нанесены упреждающие удары артиллерией по скоплению живой силы и техники противника. Поражены три пункта временной дислокации войск ВСУ, в том числе группы центра специальных операций "Юг". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.