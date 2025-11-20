Новости мира: The Wall Street Journal раскрыла детали нового плана США по Украине

Американский план урегулирования на Украине, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает временный отказ Киева от вступления в НАТО. Согласно The Wall Street Journal, план также предусматривает размещение на территории Украины "иностранного миротворческого контингента" и ожидание от Москвы "обещаний ненападения". Источники издания утверждают, что американский президент не считает возвращение Украине утраченных территорий своей задачей.

В Аргентине тысячи пенсионеров вышли на улицы в знак протеста против бедности. После отмены пенсионного моратория пожилые люди получают выплаты, составляющие лишь 80% от минимальной пенсии, чего не хватает даже на продукты питания и лекарства.

