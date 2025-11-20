Бойцы группировки "Восток" установили контроль на трассе Гуляйполе – Малиновка

Бойцы группировки "Восток" установили полный контроль на трассе Гуляйполе – Малиновка и продолжают наступление в Запорожской области, продвигаясь к восточным границам города. С начала ноября российские войска заняли более 90 квадратных километров территории в этом регионе и установили контроль над шестью населенными пунктами.

На фоне финальных боев под Красноармейском (бывшим Покровском) противник пытается деблокировать окружение. По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов ВСУ, 283 вертолета и 97 тысяч беспилотников. Противник потерял более 26 тысяч танков и боевых машин.

