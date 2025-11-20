Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 06:15

Политика

Трамп заявил, что он популярен у умных людей

Трамп заявил, что он популярен у умных людей

Девятиклассники, провалившие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом в Анкаре

Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине

Новости мира: Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России

В ГД предложили ужесточить требования для магазинных готовых блюд

Новости мира: 170 домов сгорели в японской префектуре Оита

ВС РФ заняли Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области

Новости мира: переговоры Стива Уиткоффа и Андрея Ермака отменили в Турции

Австрийский военный стратег заявил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации на Донбассе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинги упали, но он популярен у умных людей. Американский президент прокомментировал результаты свежего опроса общественного мнения.

Исследование показало, что рейтинг его одобрения упал до 38%. Это низшая отметка за все время президентства. Причиной падения эксперты назвали рост потребительских цен и замалчивание истории с материалами Эпштейна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика