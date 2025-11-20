Трамп заявил, что он популярен у умных людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинги упали, но он популярен у умных людей. Американский президент прокомментировал результаты свежего опроса общественного мнения.

Исследование показало, что рейтинг его одобрения упал до 38%. Это низшая отметка за все время президентства. Причиной падения эксперты назвали рост потребительских цен и замалчивание истории с материалами Эпштейна.

