Президент США Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине. Как сообщает американский телеканал NBC News, в его разработке участвовали советники президента Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Параллельно стало известно, что спецпосланник по Украине Кит Келлог готовится покинуть администрацию. По данным западных СМИ, его уход может произойти в начале следующего года.

Среди возможных причин называют временный характер должности, требующий утверждения сената для продления полномочий сверх 360 дней, а также мнение самого Келлога о чрезмерной загруженности украинского направления чиновниками.

