Новости мира: Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России

Белый дом одобрил законопроект о новых санкциях против России. Согласно информации, президент США Дональд Трамп лично просил конгресс ускорить принятие этого документа. Закон предоставит американскому лидеру право вводить вторичные пошлины на импорт из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ и уран.

Параллельно в Евросоюзе планируют обсудить новые ограничения против российского флота, в частности против танкеров, перевозящих углеводороды. По данным западных СМИ, европейским чиновникам уже удалось убедить ряд стран отменить регистрацию таких судов. Российская сторона ранее заявляла о незаконности подобных мер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.