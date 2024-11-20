Новости мира: МИД РФ назвал действия Эммануэля Макрона политикой "двух стульев"

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет политику "двух стульев". Это отметили в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова таким образом прокомментировала желание французского лидера пожать руку главе дипведомства Сергею Лаврову в конце саммита G20. Она заявила, что лично видела этот "нырок", и напомнила, что Макрон отпускает "гадости" в сторону Москвы каждый день. При этом сам Лавров оценил жест хозяина Елисейского дворца как корректный для публичных встреч.

Тем временем в Канаде более 100 тысяч человек остались без электричества. Мощный циклон накрыл Ванкувер и соседние города. Стихия идет со стороны Тихого океана. Пока максимальная скорость ветра достигает 45 метров в секунду. Тропическому урагану присвоили вторую категорию. Спасатели уже вышли на усиленное дежурство, а коммунальные службы проверяют работу коллекторов на случай очень сильных осадков. По предварительным прогнозам, дожди начнутся 20 ноября и продлятся неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.