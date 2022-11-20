Инженерные войска Центрального округа создали оборонные траншеи на рубежах

Инженерные подразделения Центрального округа создали оборонные траншеи на рубежах, а также рвы и скрытые огневые позиции.

Такие укрепления способны выдержать артиллерийские удары. Это позволяет военнослужащим нейтрализовать противника, оставаясь в безопасности.

Подразделения также возводят бетонные конструкции, которые находятся строго на определенной дистанции друг от друга. Это затрудняет продвижение техники ВСУ.

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