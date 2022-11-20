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Политика

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

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ВС РФ пресекли атаку ВСУ на краснолиманском направлении – Минобороны

Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.
Украинская сторона потеряла более 60 военнослужащих и наемников, три танка и другую технику.

Также пресечена атака на красно-лиманском направлении в ЛНР. Ликвидировано до 50 украинских военных, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ДНР при наступлении российских войск ВСУ потеряли более 120 военных, два танка, три боевые бронемашины и семь автомобилей.

Подробнее ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Лозовой
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