Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.

Украинская сторона потеряла более 60 военнослужащих и наемников, три танка и другую технику.

Также пресечена атака на красно-лиманском направлении в ЛНР. Ликвидировано до 50 украинских военных, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ДНР при наступлении российских войск ВСУ потеряли более 120 военных, два танка, три боевые бронемашины и семь автомобилей.

Подробнее ходе спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

