20 октября, 22:30

Политика

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

В России ответственность за неготовность к отопительному сезону могут ужесточить. Поправки к соответствующему закону уже поддержал профильный комитет Госдумы.

Документ предусматривает повышение штрафов для коммунальных предприятий и руководителей муниципалитетов. За несвоевременную подготовку к зиме должностным лицам грозит до 10 тысяч рублей, а компаниям – до 40 тысяч.

При этом взыскания за нарушение законодательства о теплоснабжении могут увеличиться до 30 тысяч рублей, а при повторных нарушениях – до 200 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

