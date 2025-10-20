Новости мира: в армянском городе Гюмри задержали мэра и его сторонников

В армянском городе Гюмри задержали мэра Вардана Гукасяна и его сторонников. Это второй по численности населения город страны. На данный момент там начинаются столкновения с полицией. Антикоррупционный комитет завел уголовное дело против Гукасяна. Его подозревают в получении взяток, как и семерых его коллег. Тысячи жителей города собрались в центре, чтобы не допустить ареста. Однако силовики разбили стекла в мэрии и все-таки смогли туда проникнуть. По оценкам очевидцев, в операции участвовали около 100 человек. Гукасяна избрали мэром Гюмри в апреле 2025 года, он возглавлял список оппозиционной компартии.

Десятки человек получили ранения в Сан-Паулу из-за шторма. Во время турнира по пляжному теннису часть навеса над трибунами рухнула прямо на зрителей. В самом городе повреждены сотни машин, поломаны деревья. Помощь спасателей потребовалась в каждом районе. К подсчету ущерба пока даже не приступали. Идет разбор завалов.

