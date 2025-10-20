Форма поиска по сайту

20 октября, 07:45

В Испании прошла многотысячная пропалестинская акция

Предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ

Новости мира: Израиль вернулся к перемирию в секторе Газа

Новости мира: Израиль и ХАМАС обвинили друг-друга в срыве договоренностей

В Госдуме сообщили, что 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

ВС РФ освободили населенный пункт Плещеевка в ДНР

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

В Мадриде, столице Испании, прошла многотысячная пропалестинская акция. Возмущения вызвали сообщения о нарушении перемирия в секторе Газа – власти Палестины заявили о многочисленных израильских атаках, которые привели к гибели мирных жителей. В Израиле эти обвинения категорически отвергли.

Почти 300 тысяч человек в Доминикане остались без питьевой воды из-за дождей. Ливни вывели из строя 30 водопроводных магистралей. Кроме того, несколько районов республики оказались отрезаны от водоснабжения из-за вышедшей из берегов реки Савита.

В столице Чили, Сантьяго, прошел парад Zombiewalk 2025. Улицы города заполнили зомби, вампиры и другие фантастические существа. Люди приходили на праздник целыми семьями и вместе с домашними животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

