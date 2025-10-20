В Испании прошла многотысячная пропалестинская акция

В Мадриде, столице Испании, прошла многотысячная пропалестинская акция. Возмущения вызвали сообщения о нарушении перемирия в секторе Газа – власти Палестины заявили о многочисленных израильских атаках, которые привели к гибели мирных жителей. В Израиле эти обвинения категорически отвергли.

Почти 300 тысяч человек в Доминикане остались без питьевой воды из-за дождей. Ливни вывели из строя 30 водопроводных магистралей. Кроме того, несколько районов республики оказались отрезаны от водоснабжения из-за вышедшей из берегов реки Савита.

В столице Чили, Сантьяго, прошел парад Zombiewalk 2025. Улицы города заполнили зомби, вампиры и другие фантастические существа. Люди приходили на праздник целыми семьями и вместе с домашними животными.

