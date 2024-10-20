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Новости

20 октября, 17:30

Политика

Длинная очередь скопилась в центре Москвы к посольству Молдовы

Длинная очередь скопилась в центре Москвы к посольству Молдовы

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Длинная очередь скопилась в центре Москвы к посольству Молдовы. Люди идут, чтобы проголосовать на президентских выборах и поучаствовать в референдуме о вступлении в Евросоюз. Разрешения на вход перед металло-детекторами ожидают несколько сотен человек. Волонтеры раздают горячий чай. Чтобы ждать было не скучно, играет музыкальный оркестр с традиционными мелодиями. Число избирательных участков в России Кишинев сократил до двух вместо положенных пяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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