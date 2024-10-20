Новости мира: в США опасаются остановки спонсирования Кива после победы Трампа на выборах

В США опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства Штаты перестанут спонсировать Украину. На этом фоне в НАТО предложили всем странам Альянса равномерно распределять денежные средства, чтобы продолжать поставлять вооружения киевскому режиму.

Между тем гражданам Молдавии предстоит принять сразу два важных решения. Они должны выбрать нового президента и решить, вступит ли страна в Евросоюз. За пост главы государства борются 11 кандидатов. В их числе Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

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