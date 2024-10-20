Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 13:30

Политика

Новости мира: в США опасаются остановки спонсирования Кива после победы Трампа на выборах

Новости мира: в США опасаются остановки спонсирования Кива после победы Трампа на выборах

Большая очередь образовалась перед посольством Молдавии в Москве

Бойцы группировки "Север" выбивают противника из приграничья Курской области

Российские военные вернулись в Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 октября

Российские военные прилетели в Москву

Группировка "Север" захватила опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Украинские военные бежали из Любимовки в Курской области

Россия и Украина обменялись пленными

95 российских военных вернулись из украинского плена

В США опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства Штаты перестанут спонсировать Украину. На этом фоне в НАТО предложили всем странам Альянса равномерно распределять денежные средства, чтобы продолжать поставлять вооружения киевскому режиму.

Между тем гражданам Молдавии предстоит принять сразу два важных решения. Они должны выбрать нового президента и решить, вступит ли страна в Евросоюз. За пост главы государства борются 11 кандидатов. В их числе Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика