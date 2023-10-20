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20 октября, 16:30

Политика

В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию

В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что пока возможность покинуть эти страны регулярными рейсами сохраняется.

По данным дипломатов, после обострения палестино-израильского конфликта из Тель-Авива в Россию прибыли около шести тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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